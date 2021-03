O encontro fechado aconteceu no escritório de trabalho do governador e foi testemunhado pelo deputado estadual José Bestene (PP).

Luciano Tavares

A 19 meses das eleições, o governador Gladson Cameli tenta reconstruir sua base política com novos partidos. Nesta sexta-feira (26), ele recebeu presidentes do Avante, Podemos, PV, DC, PMB, Cidadania, PSC e PMN, oito agremiações apelidadas de nanicos.

O presidente do Podemos no Acre, ex-vereador Railson Correia, disse ao Notícias da Hora que há um ano o partido vem flertando com o governo, mas só agora começou a ter uma conversa mais aberta com possibilidade de aliança.

Prevendo a perda de antigos aliados que já antecipam o debate eleitoral como o PSD de Sérgio Petecão, que deve ser candidato ao governo do Acre, assessores políticos do Palácio Rio Branco avaliam a necessidade de reconstrução de uma nova base política.

Na Assembleia Legislativa, por exemplo, o PV, que nas eleições de 2018 esteve no palanque do petista Marcus Alexandre, agora vive o protagonismo por meio do deputado estadual Pedro Longo, que virou líder do atual governo.

A presença de José Bestene na reunião e a reaproximação do parlamentar é um sinal de que o PP mantém as portas abertas para a candidatura à reeleição do governador.

