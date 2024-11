Polícia Civil do Acre prende em flagrante indivíduo reincidente em crimes de furto em Cruzeiro do Sul

Após passar por uma audiência de custódia, o juiz responsável concedeu liberdade ao acusado, com a imposição do uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento.

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), prendeu em flagrante, na última terça-feira, 19, um homem de 42 anos identificado pelas iniciais J.M.S. Ele foi detido ao tentar furtar uma residência em Cruzeiro do Sul. O indivíduo já possui um histórico extenso de práticas criminosas, com 11 processos por crimes patrimoniais, especialmente furtos, que têm causado prejuízos a comerciantes locais e perturbado a paz da comunidade.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Adan Ximenes, J.M.S. já havia sido preso na semana anterior pela Polícia Militar, após arrombar e furtar uma barbearia. No entanto, após passar por uma audiência de custódia, o juiz responsável concedeu liberdade ao acusado, com a imposição do uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento.

“O indivíduo rompeu a tornozeleira e voltou a cometer crimes. Desde então, ele foi identificado como autor de pelo menos três novos delitos de mesma natureza aqui em Cruzeiro do Sul. Esse padrão evidencia sua reincidência e sua total desconsideração pelas medidas judiciais impostas”, explicou Adan Ximenes.

A prisão de J.M.S. reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger a propriedade e a segurança da população de Cruzeiro do Sul. A PCAC continuará atuando para coibir a reincidência de crimes e para garantir a aplicação da lei. O caso segue sob investigação para determinar a extensão dos danos causados e para prevenir futuros delitos.

