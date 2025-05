PL de Eduardo Velloso dá 30 dias para ressarcimento de descontos no INSS

A onça-pintada que foi capturada após devorar o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, está estável, alerta e consciente, segundo boletim veterinário divulgado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, na manhã desta quarta-feira (7).

De acordo com o boletim, o animal está mais ativo no período noturno, o que é comum para os felinos. A onça continua no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

Um vídeo gravado no Centro de Reabilitação mostra como a onça está. Veja abaixo:

Relembre o caso

O caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi atacado e morto por uma onça-pintada na região de mata de Touro Morto (MS), a cerca de 230 km de Campo Grande. Ele foi morto na segunda-feira (21) e seu corpo foi localizado no dia seguinte.

Vídeos obtidos pela CNN mostram toda a linha do tempo do caso. Desde momentos em que um amigo da vítima alerta sobre o perigo da presença do animal, até as buscas das autoridades pelo corpo de Jorge.

Jorge foi atacado enquanto tentava coletar mel em um deck próximo da mata. Moradores da região relatam que o ataque foi repentino e que um homem que localizou a vítima encontrou marcas de sangue e vestígios da presença do animal.

Os restos mortais da vítima foram encontrados seguindo as trilhas deixadas pelo animal na mata. O corpo era arrastado pela onça por mais de 50 metros quando os agentes chegaram ao local.

O felino só teria recuado após se assustar com disparos de arma. O caso permanece sob investigação e, segundo as autoridades, são consideradas hipóteses como escassez de alimento, comportamento defensivo, período reprodutivo do animal ou alguma atitude involuntária da vítima para a motivação do ataque.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, pela 1ª Delegacia de Aquidauana, aguarda exames de DNA para concluir a investigação sobre a morte de Jorge Ávalo.

No começo da investigação que apurava o desaparecimento do caseiro, agentes encontraram apenas um “matéria biológico coagulado”, compatível com sangue, na região de mata.

Dias depois, a polícia encontrou restos mortais e parte do corpo, que foram recolhidos no local foram encaminhados ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para exames necroscópico e de DNA. Os exames necroscópicos levaram a confirmação da identidade de Jorge.

Nas fezes do felino, agentes encontraram ossos e cabelo aparentemente humano, disse delegado Luis Fernando Domingos Mesquita, responsável pelas investigações, em entrevista à CNN.

O material foi coletado, os restos mortais extraídos e levados para o Instituto de Perícia para análise. Os peritos esperam cruzar a mostra com os restos mortais encontrados na mata e com o sangue coagulado também coletado. Os resultados devem confirmar que o animal devorou Jorginho, como era conhecido na região.

