No Acre, avô é condenado a 74 anos de prisão por estuprar e ameaçar três netas

Em uma ação integrada entre as Polícias Civis do Acre e de São Paulo, foi capturado nesta quarta-feira, 7, um dos criminosos mais procurados da região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Conhecido como “Paulo Baladeira”, o líder de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso após um trabalho conjunto da Delegacia-Geral de Brasiléia, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre e com o apoio fundamental da PC de São Paulo.

Paulo Baladeira foi condenado em 2014 pelo Tribunal de Justiça do Acre a mais de 100 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas, homicídios e organização criminosa. Desde então, encontrava-se foragido e havia se escondido no estado de São Paulo. As investigações indicam que, mesmo à distância, ele continuava comandando ações criminosas na região de fronteira, especialmente nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e no Departamento de Pando, na Bolívia. Entre os crimes atribuídos a ele estão ordens para execuções de membros de facções rivais e a coordenação de rotas de tráfico internacional de entorpecentes.

A captura representa um golpe significativo contra a criminalidade organizada na fronteira acreana, região estratégica utilizada por organizações criminosas para o escoamento de drogas e armas. A operação foi possível graças à troca de informações de inteligência e à integração entre os órgãos de segurança pública dos dois estados.

A prisão de Paulo Baladeira foi resultado de uma ação articulada entre diversos setores das Polícias Civis do Acre e de São Paulo. Pelo lado acreano, atuaram o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre (DI-PCAC) e a Delegacia-Geral de Brasiléia. Já em São Paulo, a operação contou com o apoio estratégico e operacional do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo (DIPOL-PCSP) e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC-PCSP), que forneceram informações cruciais para a localização e abordagem do foragido.

Paulo Baladeira deve ser recambiado nos próximos dias ao Acre, onde cumprirá sua pena em regime fechado.

