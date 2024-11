Inscrições para vagas no Colégio de Aplicação vão este sábado

A idade mínima para inscrição no Pré-Escolar II é de cinco anos completos até 31 de março de 2025, conforme a Lei 12.796/2013 e as resoluções do Conselho Nacional de Educação

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (Ufac) está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas e formação de lista de espera para o ano letivo de 2025.

As oportunidades são para a Educação Infantil (pré-escolar II), Ensino Fundamental (1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª e 2ª séries). As inscrições podem ser realizadas exclusivamente online, até o próximo sábado, 23, no site oficial da instituição.

Para garantir a participação, os candidatos devem acessar o site https://app.ufac.br/cap/sorteios/ e preencher o formulário até às 23h59min do dia 23 de novembro.

É fundamental que o número de CPF informado seja o do aluno, e não de quem está realizando a inscrição. O não cumprimento dessa regra pode resultar no cancelamento da inscrição ou da matrícula.

Idade mínima e sorteio

A idade mínima para inscrição no Pré-Escolar II é de cinco anos completos até 31 de março de 2025, conforme a Lei 12.796/2013 e as resoluções do Conselho Nacional de Educação.

O sorteio, que determinará os candidatos selecionados, será realizado de forma online e eletrônica no dia 10 de dezembro, a partir das 9h, e será transmitido ao vivo pelo canal da Ufac no YouTube.

Calendário do processo seletivo

28/11/2024 : Publicação da lista de inscrições deferidas e indeferidas

: Publicação da lista de inscrições deferidas e indeferidas 29/11/2024 : Prazo para recurso contra indeferimento

: Prazo para recurso contra indeferimento 04/12/2024: Publicação do resultado dos recursos

