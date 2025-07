Polícia Civil do Acre prende foragido por assalto e recupera moto roubada levada para Rondônia

O 2º Festival de Pipas do Acre, realizado no sábado, 19 de julho, na Arena Race, em Rio Branco, consolidou-se como uma importante ação de lazer com responsabilidade, reunindo famílias, crianças e autoridades em torno da conscientização e segurança no uso de pipas. O evento foi promovido pela Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), por meio do 3º Batalhão, em parceria com o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e diversas instituições públicas.

Durante o festival, foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 04/2023, que amplia as ações integradas de prevenção, educação e repressão ao uso e comercialização de cerol, linha chilena e materiais cortantes no estado. O acordo reúne esforços entre o Procon, Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Secretaria de Estado de Esportes (SEEL), Energisa, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

A iniciativa reforça a campanha Cerol Mata, conduzida de forma contínua pelo Procon, com ações educativas e fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Durante o evento, a equipe do instituto distribuiu materiais informativos, orientou o público e apoiou atividades lúdicas com foco no consumo seguro e responsável.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destacou o fortalecimento institucional: “O termo assinado representa o compromisso contínuo das instituições com a segurança da população. Nosso trabalho vai além do festival e permanece nas ruas, nas escolas e nos comércios, com ações educativas e de fiscalização para proteger vidas”.

A comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, reforçou o papel da PM na promoção da segurança social: “Nosso dever é garantir que a comunidade tenha acesso ao lazer de forma segura. O uso de cerol coloca vidas em risco, e ações como esta são fundamentais para transformar a cultura e promover responsabilidade desde cedo”.

A comandante do 3º BPM, tenente-coronel Cristiane Silva, também enfatizou o valor da iniciativa: “Mais do que um festival, esse é um movimento de consciência. Trouxemos oficinas, kits de pipa segura e um espaço para que as famílias aproveitem com tranquilidade, respeitando a vida e o próximo”.

O presidente da Associação de Pipeiros do Acre, Aldecino Fernandes da Silva, celebrou o resgate da atividade como forma de cultura e lazer: “Soltar pipa é muito mais do que uma brincadeira, é um momento de união familiar. Durante muito tempo essa prática foi marginalizada, mas hoje mostramos que é possível brincar com responsabilidade”.

Mesmo com o encerramento do festival, a campanha Cerol Mata segue ativa em todo o estado. O Procon mantém a fiscalização em estabelecimentos comerciais, atuando para coibir a venda de produtos proibidos e promover o consumo seguro. A população pode contribuir denunciando irregularidades pelos números 151 (Procon) e 190 (PMAC) ou presencialmente, nas unidades do Procon.

