Duas pessoas que estavam no veículo foram levadas à delegacia e assinaram TCO. Flagrante ocorreu durante fiscalização nesse sábado (18) no bairro Santa Cecília.

Por G1 AC

Um caminhão com carga irregular foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC), no sábado (18), no quilômetro 115 da BR-364, região do bairro Santa Cecília, em Rio Branco.