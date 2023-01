PF prende dois bolivianos em flagrante ao tentarem o envio de drogas pelo correio

Por Leônidas Badaró

A cerimônia de posse foi realizada no auditório do Sebrae nesta terça-feira, 3, e nomeou o Presidente do Conselho Deliberativo, Assuero Doca Veronez, que também é Presidente da Federação da Agricultura e Agropecuária do Acre (FAEAC), o Diretor Superintendente, Marcos Lameira, reconduzido ao cargo que também foi reeleito vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e Diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Vandré Prado, Diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, e o Diretor Técnico, Kleber Campos Junior que atuava como gerente da Unidade de Excelência da Gestão.

Assuero destacou a satisfação de exercer o cargo. “Presidir o Sebrae é de certa forma um desejo antigo, porque fui um dos fundadores do Sebrae no Acre e falar desta instituição é falar de coisa boa. É falar de uma instituição que tem uma imagem construída, uma cultura consolidada. É uma entidade valiosa para alavancar a economia, a qualidade de vida das pessoas, especialmente, claro, nosso público alvo que são os pequenos negócios.”

O Diretor Superintendente, Marcos Lameira enfatizou a importância de levar inovação e soluções de qualidade aos pequenos negócios. “Queremos chegar com efetividade aos 22 municípios do Acre e alcançar com quantidade e qualidade os potenciais empreendedores e os empreendedores, gerando desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Junto com os parceiros, Governo do Estado, prefeituras e demais instituições provocar e realizar políticas públicas cabíveis que potencializem os pequenos negócios”.

Logo após a cerimônia de posse, os gerentes das unidades apresentaram a nova diretoria suas propostas e ações para o ano de 2023.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários