Polícia Federal investiga ataque hacker ao sistema do CNJ após ‘pedido de prisão’ de Moraes

Um acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta, um motociclista e um caminhão de entrega de uma loja de eletrodomésticos, resultaram no condutor da moto identificado por Charles Viana Osório, de 22 anos, ferido. A ocorrência foi registrada na BR-364, próximo ao antigo distrito industrial sentido aeroportode de Rio Branco na tarde desta quarta-feira, 4.

Conforme informações, um cilcista que não teve o nome identificado, tentou atravessar a rodovia sem olhar, forçando o motorista do caminhão frear bruscamente para não atropelar o ciclista, vitimando o motoqueiro que trafegava em uma Factor, de cor branca e preta, placa QDM-0371, que vinha logo atrás do caminhão e colidiu na traseira do veículo de uma empresa de eletrodomésticos.

Por sorte, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Tarauacá que estava chegando na cidade para realizar um curso, foi interceptada por um bombeiro a paisana, que pediu ajuda para socorrer o rapaz, até a chegada dos paramédicos do Samu. De acordo com o tenente Marcos, o jovem estava debruçado no asfalto e tinha uma suspeita de fratura e estava com um corte na região labial.

Após os atendimentos incicias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou ao local e encaminhou Charles ao Pronto Socorro de Rio Branco.

