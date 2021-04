Na data de 29, a Polícia Federal deflagrou a operação CAMICUÃ, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e corrupção de menores com atuação na aldeia indígena Camicuã, localizada em Boca do Acre – AM (distante 222km de Rio Branco-AC).

A ação conta com cerca de 30 policiais federais, que cumprem 04 ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e 01 mandado de prisão preventiva contra o principal investigado.

As investigações tiveram início em 2020 após a Polícia Federal receber informações de que um grupo criminoso havia se instalado na aldeia indígena Camicuã, subjugado moradores locais por intermédio de ameaças exercidas com uso de armas de fogo, além da corrupção de menores indígenas para a prática do tráfico de drogas.

A operação contou com o apoio da Marinha do Brasil, FUNAI e ICMBio.

A Polícia Federal reforça que a atual pandemia não afetou as investigações e ações da instituição nos crimes de sua atribuição, mas que esta diligência policial foi cumprida em total observância às orientações da ANVISA, sobretudo o uso de equipamentos de proteção individual para resguardar a saúde dos policiais e dos investigados.

A investigação conduzida pela Polícia Federal no Acre foi chamada de “CAMICUÔ, em alusão à terra indígena onde foi realizada a operação.

