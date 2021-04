Um boliviano monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como Ângelo Garcia, de 33 anos, foi morto com seis tiros na noite desta quarta-feira (28), na porta de um hotel na Rua Generalíssimo Deodoro, no Centro do município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Ângelo estava conversando com um homem não identificado na porta do hotel, quando foi surpreendido por dois homens que estavam de posse de armas de fogo e aproveitaram quando a vítima estava de costas para disparar várias vezes, sendo que seis tiros atingiram o monitorado. Após a ação, os criminosos fugiram correndo do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Ainda segundo informações da polícia, o rapaz teria sido executado por criminosos da facção Comando Vermelho, que possivelmente tenham recebido ordem de faccionados do Peru para matar Ângelo.

Ainda segundo a polícia, o homem havia do presídio Moacir Prado, em Tarauacá, há pouco tempo e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.

Comentários