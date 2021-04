Uma moto de placa boliviana que estava estacionada ao lado do Centro Cultural do município de Brasiléia, foi furtada em meados do mês março passado e desapareceu. O sinistro teria sido registrado na delegacia de Brasiléia.

Na manhã desta quarta-feira, dia 28, o comando da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, recebeu uma denuncia da suposta moto que estaria na posse de uma pessoa no ramal do km 75 da BR 317, Estrada do Pacífico.

Uma guarnição se deslocou até o local, onde encontraram uma igual a que teria sido furtada a cerca de um mês. Mas, verificarem através do número do chassi, descobriram que o veículo havia sido roubado no mesmo período na cidade de Cobija, lado boliviano.

O veículo foi apreendido e levado para a delegacia de Brasiléia, onde foi comunicado o fato às autoridades bolivianas. O proprietário teria sido localizado e comunicado do fato e deverá se apresentar para ser restituído de bom roubado.

Em tempo, se acredita que muitas motos de origem boliviana proveniente de roubo, estejam circulando em ramais dos municípios da fronteira. Na maioria, são compradas por preços módicos após serem furtadas e usadas apenas nos ramais.

Segundo informações, a pessoa localizada com produtos proveniente de furtos, poderão responder pelo crime de receptação e coautor do crime, podendo ser condenado a mesma pena praticada pelo autor.

Comentários