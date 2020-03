Uma reunião realizada na manhã desta terça-feira, dia 17, no prédio da Secretaria de Saúde do Estado de Pando (Sedes), onde participou o representante, Dr Kuniak Murakami, juntamente com representantes de outras secretarias, se reuniu com a imprensa para passar informes da saúde na fronteira.

Sobre um paciente que estava sob suspeita de contágio do vírus Covid-19, que estava em observação no hospital Roberto Galindo, na cidade de Cobija, capital de Pando, estavam esperando o resultado dos exames.

Durante a coletiva, foi questionado os trabalhos realizados, uma vez que o governo federal emitiu normas a serem tomadas pela fronteira. O bloqueio parcial acontece a partir das 18 horas e reaberta às 5 horas do dia seguinte, mas, que pode ser mudada a qualquer momento.

A suspeita sobre a paciente, foi descartada conforme informado pelo representante da saúde estadual de Pando. Desta forma, elimina os boatos da possível confirmação e outras contaminações no lado boliviano.

Comentários