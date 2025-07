Vídeo: Imprensa é novamente impedida de trabalhar durante shows na 50ª ExpoAcre; confusão marca apresentação de Matheus & Kauan

8ª edição do evento acontecerá de 27 a 30 de agosto, em Cruzeiro do Sul

O Sebrae no Acre e a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul assinaram, nesta quarta-feira (30), um protocolo de intenção para a realização do Festival da Farinha 2025. O evento conta com a parceria do Governo do Acre e a Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul.

Em seu pronunciamento, o prefeito Zequinha Lima destacou a importância da parceria com o Sebrae. “Agradecemos a força que o Sebrae tem dado aos pequenos negócios, ao empreendedorismo em nosso município, Cruzeiro do Sul tem crescido muito e nós queremos fazer um trabalho para que cada ano a gente possa estar fortalecendo cada vez mais os pequenos negócios”.

A assinatura do protocolo aconteceu durante a Expoacre 2025, no palco do Espaço Sebrae, reforçando a missão da instituição em impulsionar e desenvolver os pequenos negócios, apoiando a agricultura familiar e o fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca na região do Vale do Juruá.

O diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, reafirmou o compromisso da instituição com os pequenos negócios da regional do Juruá. “Não medimos esforços para apoiar os empreendimentos. Esse festival é muito importante para a economia, é a segunda maior feira de negócios da região do Juruá e reafirmamos nosso compromisso em apoiar todas ações de desenvolvimento das empresas destes municípios”.

O 8º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul é uma realização da Prefeitura, com correalização do Sebrae, e acontecerá de 27 a 30 de agosto, no Complexo Esportivo do município, reunindo cerca de 234 pequenos negócios do comércio, indústria, serviço, agronegócio e agricultura familiar.

Esta iniciativa valoriza saberes tradicionais e promove a cadeia produtiva da mandioca, que é símbolo da economia familiar e da culinária acreana. Durante quatro dias, o público poderá acompanhar de perto o funcionamento das casas de farinha montadas no espaço, degustar pratos típicos à base de mandioca e derivados e visitar estandes de produtores locais.

