Polícia Civil representa pela prisão de homem suspeito de estuprar a própria neta em Porto Acre

Após o jornal jornal oaltoacre.com mostrar o problema, o trecho de 200 metros passou por troca de solo e tráfego seria normalizado ainda nesta quarta-feira, garante superintendente.

Após as chuvas repentinas que causaram transtornos e atoleiros na manhã desta quarta-feira (30), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deslocou uma equipe para agilizar a recuperação de um trecho crítico da BR-317, próximo à entrada de Assis Brasil, no interior do Acre.

De acordo com o superintendente regional do DNIT no Acre, engenheiro Ricardo Araújo, os trabalhos consistem na troca do solo em uma extensão de aproximadamente 200 metros, onde o asfalto cedeu e comprometeu a trafegabilidade da Rodovia do Pacífico — importante via de ligação entre Brasil, Peru e Bolívia. A intervenção está sendo executada pela empresa Castilho e deve ser concluída ainda hoje, segundo previsão do órgão federal.

Araújo acompanha pessoalmente a operação e reforçou o compromisso do DNIT com a manutenção das estradas federais na região amazônica, especialmente em corredores estratégicos para o desenvolvimento e a integração sul-americana.

