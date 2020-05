Cerca de 4.200 homens das Forças Armadas e 400 agentes de agências e órgãos ambientais participam da Operação em todo o Brasil.

Em dois dias, a Operação Verde Brasil 2, desencadeada pelo Exército – 61°BIS e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), já aplicou multas ambientais no valor de R$ 440 mil em propriedades e terras públicas entre Feijó e Manoel Urbano. A Operação é realizada com apoio de um helicóptero do 4º Batalhão de Aviação – BAVEX do Amazonas e tem por objetivo ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na Amazônia Legal.

Segundo a assessoria de comunicação do BIS, no ano passado a Operação Verde Brasil ocorreu na época das queimadas. Este ano, houve antecipação para o período que antecede o uso do fogo e quando ocorrem os desmatamentos e comércio ilegal de madeira.

Na Amazônia Legal, foram ativados três Comandos Conjuntos, entre eles o 61° BIS, com sede em Cruzeiro do Sul, que atua em toda a região do Vale do Juruá e do sudoeste do Amazonas, seguindo diretrizes do Comando Conjunto Príncipe da Beira, sediado Rondônia . “Tudo em prol da preservação ambiental no Brasil” , segundo a Nota do Exército.

Cerca de 4.200 homens das Forças Armadas e 400 agentes de agências e órgãos ambientais participam da Operação em todo o Brasil. Atuam na ação o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Polícia Federal, Fundação Nacional do Índio (Funai) e Ministério Público do Acre.

A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pela vice-presidência da República em apoio aos órgãos de controle e fiscalização ambiental e de segurança pública. A determinação presidencial para emprego das Forças Armadas em Garantia da Lei e da Ordem GLO, foi publicada no Diário Oficial da União por meio do Decreto n° 10.341, de 6 de maio de 2020, e tem validade para o período de 11 de maio a 10 de junho do corrente ano.

