O Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) deu início na última sexta-feira, 3, à Operação Fecha Fronteira, que tem como objetivo coibir o roubo de veículos e a incidência de crimes contra a vida. Além disso, visa estabelecer um cerco tático na cidade de Rio Branco e nos acessos ao estado de Rondônia e na fronteira com a Bolívia. Em cinco dias de operação, as forças policiais já realizaram 3.273 abordagens.

Com barreiras em pontos estratégicos de Rio Branco e em regiões de fronteira no interior, os operadores atuam de forma preventiva no fortalecimento das ações de segurança do estado. Até o final da terça-feira, 7, foram abordados 1.323 condutores de motocicletas e 1.399 de automóveis, além de 511 pessoas que trafegavam a pé e 40 de bicicleta.

De acordo com o vice-governador, Major Rocha, a operação coloca em prática aquilo que foi prometido na campanha e é fruto do planejamento realizado ao longo do ano de 2019. “Eu estou muito animado e acredito que o caminho é esse. É a união e o trabalho integrado, para que nós possamos enfrentar a criminalidade”, disse.

Durante coletiva concedida à imprensa acreana, na manhã desta quarta-feira, 8, o comandante-geral da Policia Militar do Estado do Acre, coronel Ulysses Araújo, explicou que a Operação Fecha Fronteira traz um saldo positivo para a segurança pública ao reduzir a incidência de roubos de veículos.

“Com a ação nós evitamos não apenas esses crimes, mas evitamos que esses veículos sejam deslocados para a Bolívia ou para Rondônia, para serem trocados por drogas e por armas que podem ser utilizadas em crimes aqui”, afirmou.

Ele também destacou que outro passo importante da operação é a atuação também nos bairros. A ideia é realizar a pacificação bairro a bairro, com o apoio de todo o Sisp. “Essa integração vai nos dar o resultado que nós precisamos”, finalizou.

Comentários