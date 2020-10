No Acre, foram 12 prisões de pessoas envolvidas em organização criminosa e também suspeitas de homicídios, no Amapá uma pessoa e em São Paulo duas. Segundo o delegado Marcos Cabral, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), somente um dos presos é apontado como autor de, pelo menos, nove assassinatos no estado.

Após cerca de seis meses de investigações, a Polícia Civil do Acre, em parceria com as polícias de São Paulo e Amapá, conseguiu identificar pessoas envolvidas com organizações criminosas que atuam no território acreano, que agiam dentro e fora do presídio, e que têm ramificações nos demais estados.