Os suspeitos de matar a travesti Fernanda Machado da Silva a pauladas tiveram a prisão preventiva mantida pela Justiça do Acre e, nesta quinta-feira (15), o G1 teve acesso exclusivo a uma troca de mensagens entre os suspeitos, que comprova que os dois estão envolvidos no crime que aconteceu no dia 25 de julho.

Fernanda foi morta a pauladas na madrugada do dia 25 de junho de 2020 na rua Minas Gerais, no bairro Preventório.

Fernanda estava em um ponto de prostituição no bairro Preventório, em Rio Branco, quando foi abordado por homens que a acusavam de ter roubado um celular. Mesmo negando, ela foi agredida e morreu ainda no local. Os dois suspeitos da morte são Rafael Kewiw Braga e Vitor Alexandre Junqueira, presos desde 3 de agosto.

Em prints anexados ao inquérito policial, Rafael troca mensagens com o segundo suspeito, Vitor, que está identificado no aplicativo de mensagem como “Shorouco”.

Por áudio, Rafael, identificado como Beneguim, chama o comparsa por duas vezes até que Vitor responde: “Tu é doido é Beneguim, tu foi inventar de matar o gay pô [sic].”

A conversa segue, Vitor diz que os dois devem sofrer represálias por conta do crime e Rafael rebate: “Até parece que só foi eu… Depois que cheguei já espocando, vocês já emendaram comigo”, responde.

Logo, Vitor volta a culpar Rafael pela morte de Fernanda. “Tu espoco [sic] o cara de novo, nós já tinha batido, pra que tu foi bater no cara de novo com aquela ripa véia fuleira [sic]”.

Além disso, o processo contém imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis que mostra o momento em que os suspeitos aparecem com pedaços de madeiras antes de cometer o crime.

Foi por conta dessas provas que o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Alesson Braz entendeu que manter os dois presos era uma questão de garantia da ordem pública. Em depoimento, Rafael negou o crime, já o comparsa confirmou as agressões, mas garantiu que não havia matado a travesti, colocando a culpa em Rafael. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado.

Laudo

O laudo da polícia técnico-científica do Instituto de Criminalística comprovou que Fernanda foi agredida por uma ou mais pessoas, caindo algumas vezes no chão.

Além disso, segundo o documento, as agressões foram com pedras, pedaços de madeira e tijolo. Porém, não foi possível precisar o ferimento que causou a morte da travesti.

Em depoimento, familiares confirmaram que Fernanda fazia uso de entorpecentes na rua e também se prostituía, mas que não cometia crimes. Na época, várias entidades ligadas à comunidade LGBTQIA+ no estado lançaram nota e pediram respostas sobre o crime. O Ministério Público do Acre (MP-AC) também acompanha o caso e o Judiciário aguarda a formalização da denúncia contra os suspeitos.

