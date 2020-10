Testemunha registrou a cena com o celular e depois ligou para a polícia. O arcebispo informou que o altar em questão, foi incendiado e removido do local.

Jornal Extra

O padre, Travis Clark, foi flagrado fazendo sexo a três com duas atrizes pornô dentro da igreja. Com o ocorrido, o arcebispo da arquidiocese Gregory Aymond, de Nova Orleans, nos Estados Unidos mandou remover e queimar o altar onde o ato ocorreu. A notícia foi divulgada pelo jornalista, Fernando Moreira, do jornal Extra.

No último sábado (10), o arcebispo realizou uma missa para abençoar o local, novamente, e expressou sua raiva sobre o episódio.

“A profanação desta igreja e altar foi demoníaca. Não há desculpa para o que aconteceu aqui. É pecaminoso e é totalmente inaceitável.

Travis foi infiel à sua vocação; Ele violou seu compromisso com o celibato e também estava usando o que era sagrado para fazer coisas demoníacas”, disse o religioso.

Um homem, que passava pela igreja, percebeu as luzes acesas e viu o padre na companhia de Mindy Dixon e Melissa Cheng, vestidas com espartilhos e botas de salto alto e brinquedos sexuais. A testemunha registrou a cena com o celular e depois ligou para a polícia.

Comentários