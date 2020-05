Friagem será sentida com mais intensidade nas regiões do Alto Acre, Baixo Acre e Purus

Uma nova frente fria estaciona em parte do Acre nesta quinta-feira (14) e derruba os termômetros em três regiões do estado, de acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, no Alto Acre, sentirão as menores temperaturas, que podem chegar a 19 graus à noite. A máxima será de 26 graus durante o dia.

Todos os municípios do Baixo Acre, onde está Rio Branco, por exemplo, terão termômetros marcando mínima de 20 graus. A mesma temperatura deve ser registrada em Sena Madureira, Santa Rosa e Manuel Urbano, no Purus.

Nessas regiões “o tempo deve variar entre nublado e encoberto e as chuvas ocorrem como pancadas isoladas seguidas de trovoadas”, informou o Sipam.

O Vale do Juruá e a regional do Tarauacá/Envira não sentirão a frente fria como nas outras regiões, mas haverá pancadas de chuvas e trovoadas, com tempo entre parcialmente nublado a nublado, o que pode amenizar levemente o forte calor.

Comentários