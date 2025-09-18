Geral
Vídeo: Mulher agride homem em feira dos colonos em Sena Madureira e vídeo viraliza nas redes sociais
Cena registrada em frente a ponto de mototaxistas chamou atenção de feirantes e populares; motivo da briga ainda é desconhecido.
Um episódio inusitado movimentou a tradicional feira dos colonos, em Sena Madureira, no último fim de semana. Um vídeo amplamente compartilhado em grupos de WhatsApp mostra uma mulher, ainda não identificada, agredindo um homem aparentemente embriagado em frente a um ponto de mototaxistas.
Nas imagens, a agressora desfere socos e empurrões contra o homem, que não reage. A confusão atraiu a atenção de feirantes e frequentadores, muitos dos quais também registraram a cena e divulgaram nas redes sociais.
Testemunhas relataram que a mulher interrompeu as agressões ao perceber que a polícia poderia ser acionada. O motivo da briga não foi esclarecido.
Apesar do tom considerado até cômico por alguns moradores, o caso repercutiu fortemente na cidade e se tornou um dos principais assuntos entre frequentadores da feira, tradicional ponto de encontro e comércio local.
RBTrans vai intensificar fiscalização contra bicicletas adulteradas em Rio Branco; entenda
Código de Trânsito Brasileiro prevê multa e retenção para veículos não licenciados
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RB Trans), anunciou nesta semana que está reforçando a fiscalização contra bicicletas adulteradas com motores de roçadeiras e outros equipamentos irregulares.
Segundo a RB Trans, essas modificações ilegais representam risco à vida do condutor e também de pedestres e motoristas que utilizam as vias públicas. A prática, além de proibida, compromete a segurança no trânsito e não possui qualquer tipo de autorização para circulação.
A autarquia destacou que o objetivo da ação é preservar vidas por meio da aplicação da lei e reforçou que a fiscalização será contínua em diversos pontos da capital acreana.
“A RB Trans segue trabalhando todos os dias por um trânsito mais seguro e organizado em nossa cidade”, declarou a instituição em vídeo publicado no Instagram.
Família reage com alívio e dor à condenação de policial penal pela morte de jovem na ExpoAcre 2023
Júri unânime condena Raimundo Nonato Veloso por homicídio de Wesley Santos; parentes acompanharam julgamento vestidos de branco e com fotos da vítima
Mais de dois anos após o crime que chocou o Acre, a família de Wesley Santos da Silva finalmente viu o policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto ser condenado por homicídio pelo júri popular.
Somadas, as condenações chegaram a 19 anos e 10 meses. O magistrado fixou o regime inicial fechado e ressaltou:
“Considerando o quanto da pena total aplicada superior a oito anos, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33 do Código Penal.”
Durante a sessão, parentes vestidos de branco e com camisas estampando o rosto do jovem, rezaram em vigília até o veredito unânime, recebido com lágrimas, abraços e agradecimentos a Deus.
Na noite do crime, Wesley celebrava o aniversário de 20 anos com a namorada e amigos.
Uma tia de Wesley resumiu o sentimento de alívio e ruptura: “Isso acabou com nossa vida, com toda nossa estrutura”. O crime ocorreu na última noite da ExpoAcre 2023, quando o jovem foi morto com um tiro à queima-roupa. A defesa tentou alegar legítima defesa, mas o júri aceitou a tese do Ministério Público de homicídio doloso. A sentença será definida em breve pelo tribunal.
Defesa
O advogado Wellington Silva, que defende o policial penal, afirma que o cliente agiu em legítima defesa. Segundo ele, laudos da perícia e depoimentos de policiais militares confirmam essa versão.
“Ele sempre manteve a mesma versão. Agiu em estado de sobrevivência. Se não tivesse usado a arma, não estaria vivo para ser julgado hoje”, argumentou.
Contudo, para a advogada da família de Wesley Gicielle Rodrigues, houve legítima defesa, mas sim assassinato.
“Ele assediou a Rita, passou a mão nela, não aceitou o ‘não’ como resposta. Quando ela reagiu, ele ficou com raiva e, de forma vil, atentou contra a vida de Wesley e contra a dela. O que houve foi assassinato, não legítima defesa”, afirmou.
Relembre o caso
Wesley Santos morreu no dia 8 de agosto na última noite da Expoacre 2023 após ser baleado. Ele estava acompanhado da namorada Rita de Cássia, que também foi ferida com vários disparos, quando houve uma confusão dentro do Parque de Exposições Wildy Viana.
O policial teve a denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça e virou réu no processo. A defesa do acusado disse que vai entrar com recurso contra a decisão. Além disso, a defesa aguarda o julgamento de um habeas corpus. Raimundo Nonato segue preso.
Polícia Civil prende três suspeitos por desaparecimento de Misael em Feijó
Operação apreende celulares, dinheiro e materiais de drogas; investigação aponta para homicídio, mas corpo ainda não foi localizado
A Polícia Civil de Feijó prendeu três pessoas na manhã desta quinta-feira (18) durante operação que cumpriu mandados de prisão e busca relacionados ao desaparecimento de Misael. Coordenada pelo juiz Robson, a ação apreendeu celulares, notebooks, pendrives, cadernos de anotações, cheques, quantia em dinheiro e materiais para embalo de drogas – incluindo balança de precisão e chumbo. Todo o material será periciado.
As investigações indicam que Misael pode ter sido vítima de homicídio, embora o corpo não tenha sido encontrado. Autoridades seguem em buscas para localizar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime. Mandados de prisão ainda estão em aberto e devem ser cumpridos nos próximos dias.
Novos mandados de prisão devem ser executados nos próximos dias, com o objetivo de identificar todos os envolvidos. O caso mobiliza a delegacia local desde o desaparecimento.
Segundo os parentes, Mizael costumava passar cerca de dois meses na colônia e, em seguida, voltava para a cidade. Desta vez, entretanto, a rotina foi quebrada. A mãe recebeu dele um último contato, quando informou que estava concluindo os trabalhos e em breve regressaria para casa. Desde então, não houve mais notícias.
Preocupado, o pai buscou informações diretamente no local onde o filho trabalhava. Foi informado de que Mizael havia deixado o seringal dizendo que iria para a beira do rio, com intenção de retornar à cidade. No entanto, ele não chegou ao destino esperado.
Diante do sumiço, a família registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Feijó. O caso passou a ser investigado, mas, até agora, não houve avanços concretos, o que aumenta a angústia dos parentes. Para tentar obter pistas, eles têm divulgado a foto do jovem em redes sociais, jornais locais e grupos de mensagens.
Os parentes reconhecem que Mizael fazia uso de bebidas alcoólicas e drogas, mas reforçam que ele não tinha vínculo com facções criminosas, ainda que conhecesse pessoas relacionadas a esse meio.
Por se tratar de uma região remota e de difícil acesso, os parentes não têm condições de realizar buscas por conta própria no seringal Nazaré. Eles disponibilizaram dois números de telefone para quem puder colaborar com informações: (68) 99220-1210 e (68) 99253-6850. A Polícia Civil de Feijó também pode ser acionada.
