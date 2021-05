No mesmo dia, três postos de combustíveis são assaltados em Cruzeiro do Sul

Por

Três assaltos a postos de combustíveis foram registrados em Cruzeiro do Sul durante a tarde e noite dessa terça-feira (25). Até o momento, ninguém foi preso e o dinheiro não foi recuperado. À tarde, o assalto aconteceu no posto localizado no início da AC-405, no bairro da Cohab. A dupla chegou a pé e em seguida fugiu por uma área de matagal.

Os outros dois assaltos foram feitos pela mesma dupla que agiu com apoio de uma motocicleta. “Eles assaltaram na Variante e em seguida vieram na AABB e fizeram outro assalto, mas já estamos com nossa serviço de inteligência atuando e verificando as câmeras de segurança para identificação dos criminosos. Vamos dar uma resposta “, contou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra.

De acordo com Bezerra, as guarnições seguem em patrulhamento em busca dos assaltantes em parceria com a Polícia Civil. O militar ressalta que houve redução significativa no número de assaltos em Cruzeiro do Sul, o que será demonstrado em um relatório, que será apresentado nesta quinta-feira, 27,como parte das comemorações de 105 anos da PM do Acre.

“Os crimes diminuíram, mas não vão parar e nós vamos pra cima. A Polícia não é onipresente, mas sempre vai se reinventar e replanejar para coibir os crimes”, pontuou o comandante.