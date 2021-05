Governo anuncia pagamentos de verbas rescisórias, prêmios e retroativos

O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta terça-feira, 26, um calendário de pagamentos que vai contemplar 60% da força de trabalho do Estado, além de ex-servidores que possuem verbas rescisórias a receber.

Elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), o cronograma começa com o pagamento do prêmio de valorização, que desde 2016 não era repassada ao servidor público. Os primeiros a receberem serão os colaboradores do Detran, que na próxima sexta-feira, 28, terão os valores creditados em conta, juntamente com o salário do mês de maio. Ao todo, 19 mil servidores vão ser contemplados, que juntos irão receber R$ 41 milhões.

“Tenho muitos anúncios que ainda não fiz porque não vou colocar em risco a folha dos servidores. É um trabalho de equipe. Eu sozinho não consigo fazer nada. Quero fazer um apelo a vocês que querem uma garantia de salários do Estado: por favor, nós estamos em uma pandemia, não é o momento de mudarmos a pauta. Vamos virar essa página da Covid. Não estou preocupado com o ano que vem, estou preocupado com vidas. Aos que reclamam, meu respeito. Aos que confiam, vamos juntos. Obrigado a todos que colaboram”, disse o governador.

Também participaram do ato os secretários Ricardo Brandão (Seplag), Flavio Silva (Casa Civil), Rutembergue Crispim (Secom) e o diretor da Seplag, Guilherme Duarte.

Retroativos

Os valores referentes aos meses entre o pedido e implantação de progressões, promoções, titulações, enquadramentos, abonos de permanência que não foram inseridos na folha e não são pagos desde 2016, começam a ser liberados a partir do dia 15 de julho, alcançando 8 mil servidores, com um total de R$ 39 milhões em diretos pagos aos servidores.

Verbas Rescisórias

Esses valores correspondem a diretos trabalhistas de ex-servidores. O novo cronograma vai beneficiar 390 pessoas que têm o direito a receber valores entre R$ 10 a R$ 30 mil, totalizando R$ 5,8 milhões que serão pagos nos próximos 6 meses.

VPD da Educação

No próximo dia 4 de julho, o governo deposita na conta dos servidores da Educação o pagamento do primeiro lote da VDP. Ao todo vão ser 6.566 servidores contemplados, o que totaliza R$ 12.281.790,00

Calendário de pagamento das premiações

Maio

28/5: Detran.

Julho

30/7: Sefaz, gestores de Políticas Públicas, Imac, Funbesa e especialistas.

Agosto

31/8: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ISE e Iapen.