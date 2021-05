Servidor da Sucam perde luta para a Covid-19 aos 71 anos

Antônio Barroso Filho, servidor da ativa da Sucam, morreu, aos 71 anos, na manhã desta quarta-feira (26), após perder a luta contra o Covid-19. Ele estava internado no Into desde a manhã do último domingo (23).

Morador do Conjunto Univesritário, Antônio era uma pessoa querida entre amigos e vizinhos. Ele deixa a esposa Tânia Maria, os filhos Alex e Alexandra e netos.