Com ações da gestão de Gladson Cameli, financiamentos rurais batem recorde no Acre

Grande aposta da gestão de Gladson Cameli, o agronegócio tem alavancado a produção rural e contribuído com o desenvolvimento socioeconômico do Acre. Com o setor em alta, os financiamentos agrícolas vêm registrando recorde e a expectativa é que 2021 siga com essa tendência de crescimento.

Em reunião com o governador Gladson Cameli, o superintendente regional do Banco da Amazônia, José Luiz Cruz, confirmou a boa fase da instituição financeira na liberação de crédito para os produtores rurais. Segundo o gestor bancário, os novos rumos adotados pela atual administração estadual foram decisivos para essa guinada econômica no agronegócio acreano.

“O FNO [Fundo Constitucional de Financiamento do Norte], o nosso principal crédito para o agronegócio, necessita de segurança para sua aplicação. O governo vem trabalhando isso de uma forma bem pontual na questão da logística e de tudo que envolve esse arcabouço da cadeia produtiva. Tudo isso nos traz segurança para continuar avançando”, enfatizou.

No Acre, o Banco da Amazônia registrou o maior volume de financiamentos rurais de sua história em 2020. Ao todo, foram R$ 138 milhões em empréstimos destinados, exclusivamente, para o trabalhador do campo. De acordo com o superintendente, os números registrados em 2021 são extremamente animadores e devem estabelecer um novo marco na concessão de crédito.

“Somente neste primeiro quadrimestre, já superamos em 150% o valor dos financiamentos rurais contabilizados no mesmo período do ano passado. Tudo indica que iremos superar a casa dos R$ 200 milhões, um número bem significativo em relação ao valor disponibilizado para ser aplicado no estado”, comemora.

“Isso é a prova de que o agronegócio já deu certo”, afirma governador

Entusiasmado com o relatório apresentado pelo superintendente do Banco da Amazônia, o governador Gladson Cameli reforçou que o fortalecimento do agronegócio foi um compromisso seu com a população da zona rural. Para o chefe do Poder Executivo, o Acre tem grande potencial agrícola e todas as condições necessárias para incrementar sua produção.

“Estes números nos mostram que estamos no caminho certo e é a prova que o agronegócio já deu certo. O produtor só vai buscar um financiamento se ele tem a segurança necessária que vai trabalhar e tirar o seu sustento. Desde o primeiro dia do nosso governo, temos feito tudo que é possível para alavancar a zona rural e todo esse nosso esforço está valendo muito a pena”, pontuou.

Na oportunidade, Gladson fez questão de agradecer o apoio dado pelo Banco da Amazônia em prol do desenvolvimento do Acre. “O Basa é um banco parceiro e quero contar muito com essa instituição para que possamos trabalhar ainda mais pelo agronegócio e por nossa população”, disse.

O governo do Estado tem realizado grandes investimentos na zona rural. Para assegurar a trafegabilidade e escoamento da produção, a manutenção de ramais ocorre nos 22 municípios acreanos. Nos próximos meses, recursos na ordem de R$ 94 milhões serão aplicados nos acessos aos principais polos agrícolas.

“Conheço muito bem a realidade dos nossos produtores rurais. Diante de tudo isso, tenho procurado trabalhar para que a vida deles melhorem e, graças a Deus, temos percebido isso. Sabemos que o desafio é grande, mas a vontade de vencer todas as dificuldades é maior ainda”, concluiu Cameli.