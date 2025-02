Nicolau Júnior assume presidência da Aleac e defende união pelo desenvolvimento do Acre

Em uma cerimônia marcada por discursos emocionados e reforço ao compromisso com o povo acreano, o deputado Nicolau Júnior (Progresssistas), tomou posse neste sábado, 1º de fevereiro, no plenário do parlamento acreano, para mais um mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Durante seu discurso, o parlamentar destacou a importância da independência do Legislativo, mas sempre em harmonia com os demais poderes.

“Com muita humildade, assumo novamente a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e o faço reafirmando o principal valor da nossa gestão: a independência deste poder. Independência com responsabilidade e harmonia com os demais poderes. Independência para divergir, mas também para buscar convergir ideias, pensamentos e projetos, em torno dos interesses maiores do povo do Acre”

Nicolau Júnior agradeceu a confiança dos colegas deputados e enfatizou que o Legislativo acreano continuará atuando como um espaço de diálogo, mediação e construção de soluções para os desafios enfrentados pelo estado.

“Esta é a Casa do Povo. É a Casa do diálogo, do debate aberto e do equilíbrio. Aqui devemos agir com foco na construção de consensos e na garantia da governabilidade. Sem radicalismos e sempre com o espírito desarmado, porque entendo que os poderes constituídos não podem fazer oposição entre si”.

Parceria com o Executivo e conquistas para o Acre

O parlamentar ressaltou a relação de respeito e cooperação entre a Aleac e o governador Gladson Cameli (Progressistas), destacando projetos importantes aprovados pela Casa, como a CNH Social, que garante carteira de habilitação gratuita para pessoas de baixa renda, e o reajuste salarial de 20,32% para os servidores estaduais.

“Sempre tivemos do senhor governador Gladson Cameli um tratamento cortês, respeitoso e democrático. Esta Casa aprovou projetos de grande relevância e de enorme alcance social, numa clara demonstração do bom relacionamento institucional entre os poderes”, disse.

Outra grande conquista mencionada pelo presidente foi a doação de um terreno de 20 mil m² para a construção da nova sede da Aleac, um sonho antigo do Legislativo acreano.

“A construção do novo espaço da Aleac é de grande significado para nós e para a população em geral, pois trará mais conforto aos servidores, espaço para melhor atender a população e seus representantes, além de dar celeridade às atividades legislativas. Obrigado por contribuir com isso, governador. Esse é um reconhecimento seu para com o valor do Legislativo na vida do nosso povo”, complementou.

Compromisso com educação e segurança

Nicolau Júnior também destacou o papel da Casa de Leis na promoção da educação e mencionou o sucesso da Escola do Legislativo, que ofereceu cursos gratuitos preparatórios para o Enem, beneficiando mais de 1.200 jovens.

“O parlamento acreano tem compromisso com o nosso futuro. Compromisso com uma educação de qualidade, com melhores estruturas para a saúde e com políticas públicas que aumentem a segurança da nossa população”, enfatizou.

Ele também reforçou a necessidade de união entre os parlamentares para superar diferenças ideológicas e trabalhar em prol do Acre. “Faço um apelo aos colegas deputados pela união dos parlamentares em torno dos interesses maiores da coletividade acreana. Para que seja possível superar as diferenças ideológicas e partidárias em torno da construção de soluções em benefício do povo acreano”.

Acre: um estado estratégico para o Brasil e o mundo

O presidente da Aleac fez questão de ressaltar a importância do Acre para o Brasil e para o mundo, especialmente no que diz respeito à preservação ambiental. “O Acre não é um peso para o País, nós somos parte da solução dos problemas do mundo. Somos exemplo de preservação para o planeta, somos a reserva do mundo, mas temos que cobrar o preço que valemos e que isso tem nos custado”, destacou.

Finalizando seu discurso, Nicolau Júnior reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do estado e com a melhoria da qualidade de vida da população. “Ser acreano é minha identidade, ajudar a transformar o Acre é minha missão! Vamos trabalhar juntos e unificados para transformar a vida de cada um dos 880 mil acreanos”.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o governador Gladson Cameli, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, e representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, além de deputados federais e senadores.

Com mais um mandato à frente da Aleac, Nicolau Júnior reforça seu compromisso de manter um Legislativo forte, atuante e comprometido com as demandas da população acreana.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

VEJA VÍDEO REPORTAGEM



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários