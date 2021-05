Motociclista é achado morto com sinais de atropelamento, tiro e facadas em ramal

“Já iniciamos as investigações, no domingo mesmo estive presente no local, junto com a PM, fizemos um pente-fino no ramal, que já é conhecido pela violência. Ouvimos algumas pessoas, fizemos levantamento da área, a perícia foi feita e estamos aguardando o resultado. O corpo foi levado ao IML para especificar como essa morte ocorreu. Pelas informações preliminares, ele levou um tiro no coração e as facadas teriam ocorrido após a morte. E vamos tentar identificar o veículo que perseguiu a moto”, disse o delegado.