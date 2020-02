Durante o tiroteio, Francisca, que estava saindo do comércio, foi atingida por um tiro no abdômen

Após quase um mês internada, Francisca Rodrigues da Silva, de 58 anos, morreu no pronto-socorro de Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (24). Francisca foi ferida com um tiro no abdômen que transfixou seu corpo, no dia 1 de fevereiro, em um mercantil na Estrada da Sobral, no Bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral.

No dia do crime, dois homens não identificados chegaram no local em uma motocicleta e, de posse de armas de fogo, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um policial à paisana que estava no local percebeu a tentativa de roubo, sacou uma arma e tentou dar voz de prisão aos bandidos, mas eles acabaram reagindo e iniciaram uma troca de tiros com o agente.

Durante o tiroteio, Francisca, que estava saindo do comércio, foi atingida por um tiro no abdômen que transfixou seu corpo. Após a troca de tiros, os assaltantes conseguiram fugir tomando rumo ignorado.

Além de Francisca, o comerciante Antônio José Gomes da Silva, 46 anos, também foi atingido pelos disparos e levado ao PS de Rio Branco. O estado de saúde dele era estável.

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), continua investigando o caso e tenta procurar os assaltantes.

