A adolescente Dini Vitória Alves Constâncio, de 16 anos, morreu na noite de sábado (22), após o jovem Eduardo Souza de Macedo, 19, perder o controle de uma motocicleta e bater numa árvore no estacionamento da Arena da Floresta (Arena Acreana), no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a adolescente e o rapaz estavam trafegando na moto em alta velocidade, quando Eduardo tentou fazer uma manobra chamada “grau”, que consiste em levantar o pneu dianteiro e ficar somente com a roda traseira no chão (empinar a moto). O motociclista perdeu o controle e bateu em uma árvore no canteiro central.

Vitória estava usando capacete, mas com o impacto do acidente, o capacete saiu da cabeça da adolescente e ela bateu no meio fio, morrendo no local. Eduardo também bateu no meio fio e ficou gravemente ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte da jovem. Eduardo foi levado com vida ao pronto-socorro de Rio Branco, onde está internado na Unidade de Terapia Intensa (UTI). O Policiamento de Trânsito esteve no local do acidente e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os trabalhos periciais, foi confeccionado um boletim de ocorrência e a moto foi conduzida ao pátio do Detran por um guincho. Do alerta acre

Comentários