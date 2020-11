Neste ano, além do título ou documento com foto, será obrigatório o uso de máscaras na seção eleitoral.

Anna Satie, da CNN em São Paulo

Em razão da pandemia do novo coronavírus, vários estados mudaram os locais de votação para as eleições municipais de 2020. Em algumas cidades, seções foram divididas ou mudaram de endereço com objetivo de se evitar aglomerações.

Por isso, antes de sair no domingo (15), consulte o seu local e zona de votação para evitar transtornos.

Há várias maneiras de fazer a conferência. Pode ser no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do seu estado ou pelo aplicativo e-Título.

Nas páginas dos tribunais, há uma aba na lateral da página que diz ‘Local de Votação’. É só inserir o número do título ou CPF, nome da mãe e data de nascimento para obter a informação.

No aplicativo (disponível para iOS e Android), o processo é semelhante. Basta inserir os dados pessoais para fazer o cadastro e clicar em ‘Onde votar’, na barra inferior.

O programa oferece a opção de traçar rotas até a localidade e uma gama de outros serviços, como consulta de situação eleitoral, justificativa de voto.

Neste ano, além do título ou documento com foto, será obrigatório o uso de máscaras na seção eleitoral. A Justiça também pede para que os eleitores levem as próprias canetas para assinar o livro de votação.

