Por Dan Merica, da CNN

Apenas pela segunda vez em mais de sete décadas, um democrata vence o Arizona em uma eleição presidencial americana, uma mudança bastante significativa para um estado que já foi um reduto republicano.

Desde 1948, quando o democrata Harry Truman venceu no estado, ocorreram 17 eleições americanas antes da de 2020, vencida por Biden. Entre essas 17 votações, apenas em 1996, com Bill Clinton superando Bob Dole, os democratas ganharam dos republicanos no Arizona na escolha do presidente.

A CNN projetou, no fim da noite desta quinta-feira (12) pelo horário do estado, que o presidente eleito Joe Biden derrotou Donald Trump no Arizoa, levando, assim, mais 11 delegados.

Ainda com Geórgia e Carolina do Norte sem um resultado definitivo, a projeção da CNN mostra Biden com 290 delegados do colégio eleitoral contra 217 de Trump. Com 270, um presidente americano é eleito.

A vitória de Biden no estado que impulsionou líderes republicanos como Barry Goldwater e John McCain à proeminência nacional pode prever problemas para o partido no futuro. Três mudanças importantes no estado ajudaram os democratas este ano: uma população latina crescente que apoia os democratas, um aumento de eleitores que se mudaram de estados mais liberais como Califórnia e Illinois para o Arizona e a forma como os eleitores suburbanos romperam totalmente com o Partido Republicano liderado por Trump.

O Arizona, ao ficar “azul” (a cor do partido democrat), está se aproximando de seu vizinho a noroeste – Nevada, onde os democratas assumiram o controle de quase todos os aspectos do governo – e se afastando da tradicional tendência à direita do estado.

A vitória democrata – declarada dias após a CNN projetar a vitória de Biden na corrida presidencial – foi ancorada pelo condado de Maricopa, onde fica o Phoenix e quase 60% de todos os habitantes do estado.

Maricopa é o condado de crescimento mais rápido do país, transformando-se nas últimas duas décadas em uma massa extensa de centros metropolitanos, comunidades planejadas queimadas pelo sol e movimentados shoppings.

“O condado de Maricopa ganhou o estado do Arizona para Mark Kelly e Joe Biden”, disse Steven Slugocki, presidente dos democratas do condado. “Aqui em Maricopa, comprometemos nossos recursos para contatar eleitores negros, mulheres e grupos tradicionalmente sub-representados em todo o estado. Nossa estratégia se mostrou eficaz”.

Assessores de Trump dizem que o presidente já sabe que perdeu as eleições

Enquanto trava batalha judicial para tentar reverter os resultados das eleições presidenciais, Trump já está ciente de que perdeu o pleito. É o que relatam assessores do presidente à CNN.

Segundo fontes da Casa Branca, Trump já sabe que perdeu as eleições e que as ações na justiça não vão alterar os resultados. O presidente estaria no momento pensando na melhor maneira de sair desta situação.

Analistas de Washington traçam diferentes cenários e acreditam que Trump não aceitará o resultado das urnas e pode deixar a Casa Branca sem participar das cerimônias de transição de poder.

