Mega-Sena: Prêmio acumula e pode pagar R$ 6,5 milhões no próximo sábado (28)

Cleber Souza do CNN Brasil Business

Ninguém acertou os seis números do concurso 2403 da Mega-Sena sorteado na noite desta quarta-feira (25). Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 6,5 milhões no sorteio do próximo sábado (28), segundo estimativa da Caixa, banco responsável pelo concurso.

Com transmissão ao vivo para todo o Brasil pelas redes sociais da Caixa, o evento ocorreu a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Confira as dezenas sorteadas: 10-12-14-32-33-34.

Segundo a Caixa, a quina teve 65 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 24.631,80. Quatro dessas apostas eram do Paraná, das cidades de Curitiba, Francisco Beltrão e Londrina (2).

A quadra teve 2.793 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 818,91.