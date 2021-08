Vanda Milani recebe lideranças indígenas acreanas

As lideranças indígenas acreanas Avelino Kaxinawa (vereador do Jordão) e Fernando Siã (vice-prefeito do Jordão) e Auricélio Kaxinawa (vereador Santa Rosa do Purus)estiveram ,esta quarta-feira(25),em Brasília, no gabinete da deputada Vanda Milani(Solidariedade).Em pauta, demandas e reivindicações em benefício do povo indígena acreano, em especial os aldeados no Alto e Baixo Jordão e Santa Rosa do Purus . A audiência contou ainda com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.

No encontro, o vice-prefeito Fernando Siã kaxinawa solicitou à parlamentar apoio à agricultura familiar (para geração de emprego e renda),falou das dificuldades enfrentadas no transporte para venda dos produtos agrícolas ,reivindicou pontos de internet para comunicação e construção de açudes para criação de peixes. Já o vereador Avelino pediu apoio no setor de saúde (sobretudo em termos de instrumentos) ,enquanto que o verador Auricélio pediu atenção de Vanda Milani nas áreas essenciais à população indígena de seu município.

Já o secretário Israel Milani colocou sua pasta à disposição, lembrando que sua Secretaria incorporou políticas indígenas como gestão territorial, introdução de agentes florestais e distribuição de cestas básicas às aldeias. O secretário ressaltou ainda o planejamento e realização, ainda este ano, de um Fórum Indígena (onde será debatido um cronograma de ações para os próximos 20 anos) aliado a um grande festival, ”bastando para tanto a anuência da Funai para que a gente possa ter acesso às aldeias”.

Trabalho parlamentar

Por seu lado, a deputada Vanda Milani disse estar ciente das dificuldades enfrentadas pelas comunidades indígenas, destacando os recursos por ela alocados -através de emenda parlamentar- para a construção de uma casa de passagem e aquisição de ambulância. A parlamentar lembrou ainda que assegurou um total de R$ 10 milhões para a agricultura familiar no Estado , ”restando apenas ser distribuídos segundo a necessidade dos municípios. Posso garantir que os benefícios chegarão”. Vanda Milani adiantou também que a construção de açudes e instalação de pontos de internet serão objeto de futuras emendas. E acrescentou : “Minha agenda já conta, inclusive, com visita ao Jordão e Santa Rosa no próximo mês”.

No final, o vice-prefeito Fernando Siã reivindicou ainda a instalação de 3 pólos para ensino médio e profissionalizante indígenas. Vanda Milani solicitou , então, que fosse feito um levantamento nas aldeias junto à comunidade diretamente interessada na implantação dos pólos de ensino para que pudesse levar a reivindicação ao FNDE. “Tenham certeza que vou abraçar esta causa”, garantiu.