Média móvel de mortes por Covid-19 volta a se aproximar de 2 mil óbitos

Anna Gabriela Costa, da CNN, em São Paulo

O Brasil registrou 2.468 mortes e 80.609 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (15), segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) referentes às últimas 24 horas.

No total, o país soma 490.696 mortes e 17.533.221 de casos do novo coronavírus, números registrados desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020. A média móvel de mortes ficou em 1.986 nesta terça-feira; o índice revela a média óbitos nos últimos sete dias no país.

No último domingo (13), a média móvel de mortes por Covid-19 atingiu 2.000, na segunda-feira este número também foi alto, ficou em 1.973.

Dentre os estados brasileiros, seis já ultrapassaram a marca de 1 milhão de infectados pela doença, são eles: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina. Em número de mortes, o estado de São Paulo lidera, com 118 mil óbitos, seguido pelo Rio de Janeiro, que soma 53 mil mortes pela doença.

Nesta terça-feira (15), os Estados Unidos passaram a marca de 600 mil mortes por Covid-19, de acordo com os números divulgados pela Universidade Johns Hopkins. Atualmente, é a nação com mais mortes pela doença no mundo – seguido pelo Brasil, com mais de 488 mil óbitos e Índia, que tem mais de 377 mil mortes pela doença.

60 milhões de doses da Cansino

O Ministério da Saúde assinou a intenção de compra de 60 milhões de doses da vacina CanSino. O governo federal deve pagar 17 dólares por dose. Na conversão, são mais de R$ 5,2 bilhões por 60 milhões de doses. O imunizante é aplicado em dose única.

Segundo a Belcher Farmacêutica, a vacina da CanSino Biologics foi testada em 40 mil voluntários maiores de 18 anos em 5 países: Paquistão, Rússia, Chile, México e Argentina, onde já tem o uso emergencial autorizado.

Os estudos de fase 3 apontaram que depois de 28 dias da aplicação do imunizante houve redução de 68.83% no número de casos sintomáticos da Covid-19, e 95,47% nos casos graves da doença. A vacina pode ficar armazenada em temperaturas entre 2 e 8 graus celsius.