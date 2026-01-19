Cotidiano
Mais de 124 mil famílias recebem o Bolsa Família em janeiro no Acre; veja calendário
Pagamentos iniciam nesta segunda-feira (19), vão até o dia 30 e seguem o final do NIS. Em todo o país, mais 18,77 milhões de famílias são beneficiadas
Por Jhenyfer de Souza
Em janeiro, 124.826 famílias serão beneficiadas pelo programa Bolsa Família nos 22 municípios do Acre. O cronograma inicia nesta segunda-feira (19) e segue até o dia 30, de forma escalonada conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Em todo o país, o programa beneficia mais de 18,77 milhões de famílias, com investimento total de R$ 12,74 bilhões. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 697,77 por domicílio. Ao todo, 49,18 milhões de pessoas são atendidas pelo programa de transferência de renda.
No Acre, o maior número de beneficiários está em Rio Branco, que concentra 41.954 famílias atendidas em novembro. Depois aparecem Cruzeiro do Sul, com 14.237 famílias, e Sena Madureira, que registra 8.924 famílias contempladas.
Já os menores repasses estão em Santa Rosa do Purus, com 1.170 famílias, seguido por Jordão, com 1.733, e Assis Brasil, com 1.768.
Número de beneficiários e valores pagos em Janeiro
|MUNICÍPIOS
|FAMÍLIAS ATENDIDAS
|TOTAL DE RECURSOS R$
|Acrelândia
|2.131
|1.502.263,00
|Assis Brasil
|1.768
|1.448.021,00
|Brasiléia
|4.443
|3.207.995,00
|Bujari
|1.938
|1.395.520,00
|Capixaba
|1.825
|1.309.458,00
|Cruzeiro do Sul
|14.237
|10.557.414,00
|Epitaciolândia
|2.389
|1.690.850,00
|Feijó
|5.773
|4.567.491,00
|Jordão
|1.733
|1.513.118,00
|Mâncio Lima
|4.461
|3.264.179,00
|Manoel Urbano
|2.560
|1.945.430,00
|Marechal Thaumaturgo
|3.664
|2.896.577,00
|Plácido de Castro
|2.225
|1.548.322,00
|Porto Walter
|2.087
|1.711.103,00
|Rio Branco
|41.954
|29.253.257,00
|Rodrigues Alves
|3.057
|2.294.462,00
|Santa Rosa do Purus
|1.170
|1.047.768,00
|Senador Guiomard
|3.182
|2.285.712,00
|Sena Madureira
|8.924
|6.423.793,00
|Tarauacá
|8.794
|6.994.357,00
|Xapuri
|2.713
|1.930.939,00
|Porto Acre
|3.798
|2.706.446,00
Benefício Primeira Infância
Além do valor do Bolsa Família, o Benefício Primeira Infância prevê um adicional de R$ 150 a crianças de zero a seis anos, exceto aquelas cujas famílias estão na Regra de Proteção e receberão metade do valor.
O Benefício Primeira Infância, destinado a crianças de até seis anos incompletos, alcança 69.170 crianças, totalizando R$ 9,99 milhões em repasses extras no Acre.
Se qualificam para a Regra de Proteção as famílias que têm aumento de renda, mas permanecem no programa por até 12 meses. Nesses casos, os beneficiários recebem metade dos adicionais.
A medida possibilita que famílias, cuja renda por membro tenha aumentado para até meio salário mínimo, independente da idade, continuem no programa.
Benefício Variável Familiar
Já os adicionais do Benefício Variável Familiar (BFV), que acrescenta R$ 50 para cada gestante, nutriz (mãe em fase de amamentação) e para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, alcançam, em janeiro, 90.576 crianças e adolescentes, além de 18.836 adolescentes de 16 a 18 anos.
O estado conta ainda com 6.330 gestantes e 3.610 nutrizes contempladas pelos valores complementares.
Auxílio Gás do Povo
Além disso, mais de 114,4 mil famílias no Acre são beneficiadas com botijões de gás gratuitos desde novembro do ano passado, pelo Programa Gás do Povo. A iniciativa pretende alcançar 15,5 milhões de residências no Brasil, o equivalente a 50 milhões de pessoas.
Além de ampliar o atual Auxílio Gás, o benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único, com renda de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para quem recebe o Bolsa Família. Já em março deste ano, a expectativa é que o programa já esteja alcançando todos os beneficiários.
Calendário
O cronograma de pagamento nos 22 municípios acreanos começa nesta segunda-feira (19) e vai até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros a receber o benefício são os com Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Confira:
- NIS final 1: 19 de janeiro
- NIS final 2: 20 de janeiro
- NIS final 3: 21 de janeiro
- NIS final 4: 22 de janeiro
- NIS final 5: 23 de janeiro
- NIS final 6: 26 de janeiro
- NIS final 7: 27 de janeiro
- NIS final 8: 28 de janeiro
- NIS final 9: 29 de janeiro
- NIS final 0: 30 de janeiro
