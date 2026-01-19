Elenco do Santa Cruz inicia preparação para o duelo contra o Humaitá

O elenco do Santa Cruz iniciou neste domingo, 18, no CT do Cupuaçu, a preparação para o confronto contra o Humaitá. A partida será disputada na quinta, 22, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, e será válida pela 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.

“Estamos com a nossa programação fechada e vamos trabalhar todos os dias até a véspera da partida”, afirmou o técnico Sandro Resende.

Hubeny é dúvida

Com uma lesão no tornozelo direito, o volante Hubeny é dúvida para a partida contra o Humaitá. O atleta vem realizando o tratamento e acredita na recuperação para poder jogar.

“Estou realizando um tratamento intensivo. Quero jogar”, afirmou Hubeny.

Mosquito deve ser opção

Recuperado de uma cirurgia no joelho, o atacante Mosquito deve ser opção contra o Humaitá.

