Descubra por que o turismo esportivo virou tendência em 2025

O turismo esportivo consolidou-se como uma das principais tendências do setor de viagens em 2025, impulsionado pela busca dos visitantes por experiências ao vivo em competições nacionais e internacionais. A movimentação em estádios, ruas e arenas tem ampliado o fluxo de viajantes, especialmente entre pessoas de 25 a 34 anos, faixa em que cerca de 40 por cento dos turistas planejam deslocamentos com foco exclusivo em eventos esportivos.

O aumento do interesse é reforçado pela realização constante de eventos de grande porte no país, que historicamente atraem participantes do Brasil e do exterior. Em 2016, por exemplo, o Rio de Janeiro recebeu 6,6 milhões de turistas internacionais durante os Jogos Olímpicos.

Em 2024, mais de 37 mil corredores participaram da São Silvestre em São Paulo, representando todos os estados brasileiros e mais de quarenta países. Ao mesmo tempo, documentários esportivos e competições de eSports têm ampliado o público, trazendo jovens e mulheres para viagens voltadas ao esporte.

Movimento e Incentivo

O bom momento do setor se estende para além das fronteiras brasileiras. Uma nova rota dedicada ao futebol conecta Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, fortalecendo o intercâmbio regional por meio de estádios históricos que oferecem visitas guiadas e museus. Entre os equipamentos que integram o circuito estão o Maracanã e a Neo Química Arena, no Brasil, La Bombonera e Más Monumental, na Argentina, além do Estádio Centenário, no Uruguai, ampliando as possibilidades de viagem e impulsionando o turismo ligado ao esporte.

Corridas de rua, práticas de ciclismo e esportes de raquete têm atraído entusiastas que escolhem destinos com infraestrutura para treinos e competições. Essa mudança de comportamento se reflete no setor hoteleiro e de serviços, que registrou o triplo da receita relacionada ao segmento esportivo entre 2019 e 2024, segundo dados da rede Hilton.

Garanta aqui descontos na compra das passagens aéreas para embarque no Acre

Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros

Relacionado

Comentários