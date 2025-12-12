Tudo Viagem
Descubra por que o turismo esportivo virou tendência em 2025
O turismo esportivo consolidou-se como uma das principais tendências do setor de viagens em 2025, impulsionado pela busca dos visitantes por experiências ao vivo em competições nacionais e internacionais. A movimentação em estádios, ruas e arenas tem ampliado o fluxo de viajantes, especialmente entre pessoas de 25 a 34 anos, faixa em que cerca de 40 por cento dos turistas planejam deslocamentos com foco exclusivo em eventos esportivos.
O aumento do interesse é reforçado pela realização constante de eventos de grande porte no país, que historicamente atraem participantes do Brasil e do exterior. Em 2016, por exemplo, o Rio de Janeiro recebeu 6,6 milhões de turistas internacionais durante os Jogos Olímpicos.
Em 2024, mais de 37 mil corredores participaram da São Silvestre em São Paulo, representando todos os estados brasileiros e mais de quarenta países. Ao mesmo tempo, documentários esportivos e competições de eSports têm ampliado o público, trazendo jovens e mulheres para viagens voltadas ao esporte.
Movimento e Incentivo
O bom momento do setor se estende para além das fronteiras brasileiras. Uma nova rota dedicada ao futebol conecta Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, fortalecendo o intercâmbio regional por meio de estádios históricos que oferecem visitas guiadas e museus. Entre os equipamentos que integram o circuito estão o Maracanã e a Neo Química Arena, no Brasil, La Bombonera e Más Monumental, na Argentina, além do Estádio Centenário, no Uruguai, ampliando as possibilidades de viagem e impulsionando o turismo ligado ao esporte.
Corridas de rua, práticas de ciclismo e esportes de raquete têm atraído entusiastas que escolhem destinos com infraestrutura para treinos e competições. Essa mudança de comportamento se reflete no setor hoteleiro e de serviços, que registrou o triplo da receita relacionada ao segmento esportivo entre 2019 e 2024, segundo dados da rede Hilton.
Voos de Rio Branco por menos de R$ 800 para 3 cidades na Black Friday 2025
A data oficial da Black Friday 2025 foi no dia 28 de novembro, mas a primeira semana promete ser “recheada” de promoções para os consumidores do Acre. O Tudo Viagem encontrou voos de Rio Branco para 3 cidades por menos de R$ 800, valor com as taxas de embarques inclusas. O menor valor está disponível na promoção da Azul. A companhia está vendendo passagens de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por apenas R$ 740 (ida e volta) em voo direto. (Confira detalhes na imagem abaixo).
Na promoção da Gol tem voo direto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul pelo valor de R$ 740. Da capital acreana para Manaus a nossa equipe encontrou passagens aéreas pelo valor de R$ 777. A Gol é a única companhia que oferece voos sem escalas entre as duas capitais. Também pela Gol vale destacar os voos de Rio Branco para o Aeroporto de Guarulhos pelo valor de R$ 1.560.
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
As passagens aéreas são para viagens de janeiro a junho de 2026. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Na semana de encerramento da Black Friday tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros.
LATAM amplia operações internacionais e antecipa estreia da rota para Cidade do Cabo em 2026
A LATAM anunciou novos ajustes em sua malha internacional a partir de abril de 2026, ampliando a oferta de voos do país para destinos na América do Norte, Europa e África. A companhia, que liderou o mercado internacional brasileiro em outubro com mais de 28% dos passageiros transportados, passa a contar novamente com a rota Fortaleza–Miami, prevista para retornar com frequência semanal.
Segundo a LATAM, o aeroporto cearense segue como ponto estratégico da rede da empresa, que também manterá a operação para Lisboa, agora com duas frequências por semana. As medidas fazem parte de um conjunto de ampliações que vem impulsionando os resultados do setor, que registrou o melhor mês de outubro desde o início do século.
Mais voos para Miami
Além da retomada no Nordeste, a LATAM confirmou aumentos na rota São Paulo/Guarulhos–Miami, que chegará a 15 voos semanais em abril e a 16 em julho. A empresa também antecipou para julho de 2026 a estreia da ligação entre São Paulo/Guarulhos e Cidade do Cabo, inicialmente programada para setembro, reforçando sua presença no continente africano durante o período de maior demanda.
Novas rotas para Amsterdã e Bruxelas também começam em 2026: a primeira terá três voos semanais a partir de abril e a segunda inicia operações em junho, igualmente com três frequências por semana. As passagens para os incrementos serão disponibilizadas ainda esta semana nos canais oficiais da companhia.
A LATAM é a única companhia que oferece voos diretos entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos. Com isso, os passageiros do Acre podem voar para os destinos nacionais e internacionais da LATAM.
LATAM amplia mapa global e conecta Guarulhos a três destinos inéditos na Europa e na África
A LATAM vai inaugurar, em 2026, uma das maiores expansões de sua história, marcada por novas rotas internacionais que colocam o Brasil ainda mais próximo de três grandes destinos globais: Cidade do Cabo, na África do Sul; Bruxelas, na Bélgica; e Amsterdã, na Holanda. A companhia, que também ampliará sua atuação no interior do Brasil, confirma que os novos voos internacionais partirão sempre de Guarulhos e terão três frequências semanais.
A estreia da rota São Paulo–Amsterdã, prevista para abril de 2026, possibilita aos turistas brasileiros a oportunidade de chegar diretamente a uma das cidades mais visitadas da Europa, conhecida por seus canais e museus renomados, além do charme das ruas estreitas percorridas por bicicletas. Já em junho será a vez de Bruxelas, capital política da União Europeia, com seus cafés históricos e atrações imperdíveis.
Em setembro, a LATAM ampliou sua presença na África ao inaugurar voos para Cidade do Cabo, destino marcado pelas praias econômicas e uma intensa vivência pela cultura da região. Lembrando que a LATAM é a única companhia que oferece voo direto entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos. Confira aqui o valor das passagens aéreas.
Voos para 4 destinos nacionais em 2026
A expansão também reforça o compromisso da companhia em fortalecer sua malha doméstica. Com a inclusão de Uberaba, Juiz de Fora, Caldas Novas e Campina Grande, a LATAM chegará a 63 aeroportos atendidos no Brasil. As novas operações devem melhorar a conectividade entre capitais e o restante do país, permitindo que mais passageiros acessem rapidamente o centro de distribuição de voos para o exterior em Guarulhos. As operações ampliam para 28 o número de destinos internacionais atendidos de forma direta a partir do Brasil, consolidando a liderança da companhia no setor.
Com esse movimento, a empresa reforça seu papel como principal elo brasileiro com destinos intercontinentais, conectando o país a novas rotas que equilibram turismo, negócios e oportunidades culturais. A entrada de Bélgica, Holanda e África do Sul no mapa da companhia abre caminhos inéditos para brasileiros em busca de experiências variadas, da Europa política aos cenários naturais africanos , enquanto amplia as possibilidades de quem embarca a partir do interior do Brasil.
