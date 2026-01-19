Wendell Barbosa confirma presença no AJP do Rio de Janeiro

O paratleta Wendell Barbosa confirmou a participação no AJP do Rio de Janeiro, competição programada nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Arena Carioca.

“Vamos começar a temporada de 2026 em grande estilo. Disputar torneios no Rio de Janeiro, a capital da arte suave no Mundo, e sempre desafiador e prazeroso”, declarou Wendell Barbosa.

Como faixa preta

Wendell Barbosa terá o seu primeiro desafio como faixa preta e isso amplia o nível técnico das lutas.

“Teremos desafios maiores e bem mais difíceis. O Brasil tem os melhores atletas do Mundo e a qualidade dos adversários dispensa qualquer comentário. O momento, agora, é para intensificar os treinamentos”, avaliou Wendell Barbosa.

Relacionado

Comentários