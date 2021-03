“Pode ter sido infectada no hospital quando ia tomar o remédio para a depressão. Estamos até fazendo campanha de doações de fraldas e outras coisas para as crianças. Estamos sem chão, nos reerguendo e travando essa batalha para o Willy vencer. Infelizmente, ela perdeu a batalha, nós também perdemos. Temos outras batalha com meu pai, que se recupera de um AVC. Estamos todos em choque, mas vamos vencer se Deus quiser”, lamentou.

Submerso em igarapé

O menor estava brincando na ponte do igarapé, no bairro Raimundo Melo, no dia 29 de janeiro, quando caiu e teria ficado mais de quatro minutos submerso na água.

Populares que estavam no local acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e realizaram os primeiros socorros enquanto a ajuda médica chegava.

Quando a equipe do Samu chegou, os médicos passaram mais de seis minutos tentando reanimar o adolescente. Ele foi levado intubado e em estado grave para o pronto-socorro da capital e no mesmo dia foi transferido para o Hospital da Criança, onde ficou 16 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No dia 12 de fevereiro, o adolescente foi submetido a uma traqueostomia e no dia 15 do mesmo mês foi transferido para um leito de enfermaria da unidade. Já no dia 22 de fevereiro, o Willy foi levado para a semi-UTI da Fundação. No dia 7 de março, o adolescente deixou a semi-UTI e foi levado para a enfermaria.