Julho foi o terceiro mês com menor registros de casos novos de Covid desde o início da pandemia no AC

A primeira morte por Covid no estado foi confirmada no dia 6 de abril de 2020. Antônia Holanda, de 79 anos, estava internada na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito , em Rio Branco – na época era a unidade de referência no atendimento dos casos de Covid. Em tratamento contra a doença, ela teve várias paradas cardíacas e não resistiu.

E a queda no registro de mortes segue em agosto. Além disso, o oitavo mês deste ano também registra uma queda considerável no número de casos novos e também ocupação nos leitos de Covid. Inclusive, ainda em julho, o estado reduziu o número de leitos de UTI que eram 106 e agora são 70, sendo 50 em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul .

Nos primeiros oito dias de agosto deste ano foram registrados 238 casos novos e seis novos registros de óbitos pela doença, sendo que em três dias não houve mortes nos boletins da Sesacre. O número de mortos chegou então, até 8 de agosto, a 1.804.

Perfis

O G1 tem uma página voltada para homenagear essas vítimas de Covid. Do total de 1.804 mortes no estado, 1.201 pessoas tinham acima de 60 anos; 1.050 eram homens e 754 mulheres. Além disso, 56% das vítimas tinham alguma comorbidade e outras 44% não tinham nenhuma comorbidade. A taxa de mortalidade é maior entre as pessoas entre 60 a 80 anos.

Vacinação

O Acre começou a vacinação contra Covid em janeiro deste ano. Entre os primeiros vacinados, estavam idosos do Lar Vicentino, profissionais de saúde e indígenas. Atualmente muitas cidades do estado estão bastante avançadas a faixa etária imunizada, como é o caso de Cruzeiro do Sul e Brasileia, que já vacinam adolescentes acima de 12 anos. Já a capital Rio Branco está vacinando jovens acima de 15 anos.

O portal da vacinação não é atualizado desde 30 de julho, mas, o último levantamento apontava que 129.956 pessoas no estado estavam imunizadas contra a Covid, essas são as que tomaram a segunda dose ou dose única. Além disso, 371.023 já tomaram a vacina em todo o estado.

A vacinação é um dos impactos que controla a linha de transmissão da doença, porém, todos os especialistas e autoridades em saúde são unânimes ao reforçar a necessidade de manter os cuidados, como usar máscara e álcool em gel, além de evitar aglomerações.

‘Não é hora de relaxar’, diz médica

A médica infectologista Cirley Lobato afirma que o aumento da cobertura vacinal foi o que acabou refletindo nos números, porém destaca que não é o momento de relaxar.

“Não podemos baixar a guarda, porque a vacina é uma grande aliada, mas sozinha ela não é responsável por isso. Temos que manter todos os protocolos para evitar a disseminação do vírus; temos que continuar usando máscaras de forma constante, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, continuar higienizando e levando as mãos com água e sabão ou álcool em gel com maior frequência”, destaca.

A especialista diz ainda que a grande preocupação é também as novas variantes, que são mais transmissíveis. Como é o caso da Delta, que ainda não há registros no estado.

“Mantenha todos os protocolos para evitar a disseminação do coronavírus, porque novas cepas estão aparecendo, estão surgindo e essas cepas, como por exemplo a da Índia, vem com potencial maior, um risco maior de transmissibilidade, ou seja, uma pessoa com essa cepa é capaz de transmitir para cinco ou oito pessoas. A vacina diminui os casos graves, a evolução para óbitos, porém a infecção ainda pode ocorrer, então não podemos esquecer que ainda existem algumas faixas etárias que ainda não foram vacinadas e nós temos que proteger essa população. Não baixa a guarda, ainda não é o momento, o vírus continua circulando no nosso meio”, alerta.

Faixa Amarela e variantes

No começo de julho, a Secretaria de Saúde do Acre confirmou mais de 70 casos da variante Gama até o início do mês de julho em pacientes do estado. As amostras foram coletas entre janeiro e março, enviadas para o laboratório do Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém. No entanto, não há casos suspeitos no Acre da variante Delta.

Na última avaliação, no dia 23 de julho, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 decidiu manter todos os municípios do Acre na faixa amarela, que é de atenção.

Na fase amarela podem funcionar os seguintes estabelecimentos: Restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e outros estabelecimentos similares. Além de teatros, cinemas e apresentações culturais, como também evento religiosos com 50% da capacidade.

Lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias podem continuar funcionando com todos os protocolos sanitários e aumentando a capacidade limitada de 50%, além de delivery e drive-thru.

O aumento da capacidade também é válido para lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos como olaria, cerâmicas, serraria, marcenarias e marmorarias.