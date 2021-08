Semana começa com temperaturas em elevação na Região Norte

A temperatura pode variar entre 18 e 40 graus

Temperaturas seguem em elevação entre o Acre, Rondônia, Tocantins e o interior do Pará, nesta segunda-feira (9). Nas demais regiões, pancadas de chuva com trovoadas acontecem ao longo do dia.

A temperatura na Região Norte do país pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.