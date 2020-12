O ex-dirigente, que tinha 46 anos, estava internado desde o dia 6 de dezembro, contaminado pelo novo coronavírus (com falta de ar e febre alta, segundo informações da família), e após uma sessão de hemodiálise nessa quinta teve três paradas cardíacas. Ele resistiu, mas durante a noite, às 23h, sofreu uma quarta parada e acabou falecendo.

Pelezinho foi presidente do Andirá entre 2015 e 2017. Além de atuar como dirigente do Morcego, ele também foi secretário adjunto de Esporte na gestão do governo Tião Viana, e concorreu aos cargos de deputado estadual e vereador, em 2018 e 2020, respectivamente.