Oliveira foi denunciado pelo crime de homicídio com as qualificadoras de feminicídio, meio cruel, motivo torpe, meio que dificulte a defesa da vítima e ainda violência doméstica.

Carina foi morta com pelo menos cinco golpes de faca no último dia 15 de abril na cidade de Tarauacá, no interior do Acre.

O advogado do réu, Jeison Farias da Silva, disse que prefere não comentar sobre o caso antes de falar com o cliente.

Na delegacia da cidade existe ainda dois procedimentos abertos pela mulher com relação ao crime de violência doméstica. Ainda de acordo com o delegado na época, no local onde ela foi morta, a polícia encontrou a faca de mesa usada no crime e alguns documentos do ex-companheiro.