Willamis França

Um homem ainda não identificado aparece em vídeo levando uma “disciplina”, como é conhecido no mundo do crime o termo para quem comete algo de errado, tipo furtos e roubos. O caso aconteceu no bairro Calafate.

No vídeo, um dos membros do Comando Vermelho deixa claro que no bairro Calafate não pode roubar: “Tá aí meus irmãos, vai pegar a disciplina, que desacreditou no Comando. Foi avisado várias vezes que não é pra roubar na quebrada, e é reincidente e por isso vai pegar 1 minuto de tábua e se resistir mais uma vez vai pegar um tiro na mão”, diz o criminoso no vídeo.

O bandido ainda repete o local para deixar claro: “aqui no bairro Calafate no Portal, na Regional 1 e Regional 2 é proibido roubar, assim como em área do Comando Vermelho e que sirva de exemplo”, finaliza o carrasco antes de começar o castigo imposto pelo crime ao homem que roubou.

Assista ao vídeo

