O Governo Federal vai disponibilizar a lista de todas as pessoas que receberam o auxílio emergencial. A informação é do ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário. Ele afirmou que a publicação com o nome dos mais de 53 milhões de beneficiários que foram alcançados pelo programa vai ocorrer em até 15 dias.

De acordo com o Executivo, o objetivo é dar transparência para os dados e permitir que o cidadão fiscalize os cadastros contemplados com a ajuda financeira, liberada para minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus.

O auxílio emergencial está em vigor desde abril e beneficia trabalhadores informais e famílias de baixa renda, por exemplo, com três parcelas de R$ 600. No entanto, o valor pode aumentar quando a mulher é a responsável pelas despesas da casa. Até agora, o programa liberou cerca de R$ 123 bilhões.

Além da ação de transparência, a CGU e o Ministério da Cidadania estão monitorando o pagamento irregular do benefício a quem não tinha o direito de recebê-lo.

