A gestão já possui cerca de R$ 560 milhões garantidos para pavimentar ruas, recuperar rodovias estaduais, construir o anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, entre outras importantes obras.

Visando a execução de grandes obras que serão iniciadas a partir deste ano, o governador Gladson Cameli debateu com sua equipe de secretários ligados às pastas de Infraestrutura e Planejamento as ações de alinhamento estratégico e ainda estabeleceu o cronograma prioritário do governo em benefício da população acreana.

Por meio de emendas da bancada federal e recursos próprios, a gestão já possui cerca de R$ 560 milhões garantidos para pavimentar ruas, recuperar rodovias estaduais, construir o anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, entre outras importantes obras. Deste montante, R$ 94 milhões serão destinados exclusivamente para a recuperação e asfaltamento de ramais em vários municípios do Estado.

O investimento no setor rural é prioridade e tratado como crucial pelo governo Gladson Cameli para alavancar a economia do Acre. Rompendo o ciclo de abandono do poder público com o homem do campo nos últimos anos, o Estado assegura a trafegabilidade das estradas vicinais e, consequentemente, o escoamento da produção para a zona urbana.

Clamor da população que vive no interior, a recuperação das rodovias estaduais vem sendo cuidada com atenção pelo governador Gladson Cameli. Uma das medidas que serão adotadas para facilitar a logística na regional do Abunã é a instalação de uma base do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre) em Plácido de Castro. Em parceria com a prefeitura do município, um terreno localizado em posição estratégica já foi cedido para o Estado.

Entusiasmado, o governador Gladson Cameli não tem dúvidas que o Acre se transformará em um mega canteiro de obras em 2020. O chefe do Executivo afirmou acompanhar de perto os investimentos que serão realizados em infraestrutura. Além de proporcionar melhorias para a população, o gestor destaca o reaquecimento da construção civil e criação de novos postos de trabalho.

“Já conseguimos fechar 2019 com o maior aumento na geração de emprego dos últimos oito anos e com as obras que vamos executar a partir deste ano, o resultado será ainda melhor. Estou bastante empolgado com o que vem por aí e tenho sempre cobrado a nossa equipe para não perdemos um dia do verão. Com muito trabalho e dedicação, vamos rodar muitas obras em todo o estado”, declarou Cameli.

O secretário de Infraestrutura, Ítalo César, explicou que R$ 171 milhões em recursos encontram-se em fase de licitação e a cartela de projetos do Estado pode chegar a R$ 1,2 bilhão. O gestor disse ainda que todos os trâmites vêm sendo tratados com a agilidade solicitada pelo próprio governador Gladson Cameli.

“O governador tem nos cobrado celeridade nos processos licitatórios e isso é muito importante para que possamos ter um pacote de obras fechado para que possamos iniciar os trabalhos com a chegada do verão. Temos mais ainda R$ 700 milhões de recursos para serem apurados nesta área de infraestrutura e isso para nós é uma expectativa muito boa porque vai aquecer o mercado e gerar muitos empregos diretos”, frisou.

Cerca de R$ 13 milhões financiarão a elaboração de projetos por parte da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedur) para captação de recursos. Fazem parte da lista a construção dos dois primeiros viadutos de Rio Branco, o anel viário e a orla às margens do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Participaram ainda da reunião realizada nesta terça-feira, 28, o secretário da Sedur, Victor Bonecker; o diretor-presidente do Deracre, Ronnan Fonseca; o secretário de Estado de Assuntos Estratégicos, Thiago Caetano; e o secretário de Estado de Planejamento em exercício, Roberto Feres.

