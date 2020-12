O governador Gladson Cameli e a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), Waleska Dessotti, reuniram-se nesta sexta-feira, 11, na Biblioteca Pública, com gerentes do Depasa nos municípios do Acre, para alinhamento das ações no ano de 2021. Os principais objetivos são garantir o abastecimento de água e ampliar os serviços de esgotamento sanitário do estado.

O governador Gladson Cameli parabenizou a iniciativa do Depasa para solucionar problemas de abastecimento. “Precisamos entender como está a realidade em cada município e resolver os problemas”, disse o governador.

Considerando as especificidades da geografia da região, o Estado trabalha na perfuração de poços artesianos para reforçar o sistema de captação de água do município. O primeiro poço perfurado foi na área da Estação de Tatamento de Água (ETA), localizada no bairro Sanacre. Além do poço no bairro Sanacre, outra nova fonte de água no bairro João Alves também reforçará a captação de ETA de Cruzeiro do Sul. E no bairro Aeroporto Velho, o terceiro poço permitirá abastecer os bairros Aeroporto Velho e Formoso. Com as intervenções será possível suprir a necessidade de água tratada a mais de 120 mil famílias do município.

O gerente do Depasa em Cruzeiro do Sul, José Braz, agradeceu o apoio do governador e destacou a importância do trabalho em equipe. “Que possamos nos unir e fazer um trabalho de qualidade. O que queremos é uma gestão com olhar diferenciado para os municípios do interior, que têm necessidades específicas”.

Ainda durante o encontro, que contou com participação dos diretores do Depasa, Ítalo Lopes, de Obras; Alan Ferraz, de Operações; e da consultora Danuza Lemos, a nova diretoria do Depasa apresentou princípios e valores que nortearão o planejamento estratégico do órgão para 2021. O novo modelo de gestão propõe ações que incluem projetos de educação cidadã para cooperação mútua, comprometimento e senso de time. “Ninguém faz nada sozinho. Juntos é possível superar limites”, destacou Danuza Lemos.

A presidente do Depasa, Waleska Dessotti, ressaltou a importância do envolvimento de todos os profissionais e reafirmou o compromisso em cumprir com a missão de levar os serviços do Depasa à população. “Enquanto não vermos tudo funcionando plenamente não vamos sossegar e são vocês que fazem tudo acontecer. Conto com cada um que está aqui”.

Investimentos

Com o objetivo de ampliar e melhorar o abastecimento de água no estado, o governo, por meio do Depasa, já deu a ordem de serviço para conclusão da obra de ampliação e reforma do sistema de abastecimento de água de Brasileia. Com recursos da Funasa, foram executadas obras ampliação do sistema de captação, tratamento e distribuição.

Agora, com recursos próprios, o governo investe na recuperação da estrutura física da ETA do município, laboratório, casa de química, casa de cloração e depósito. Os investimentos permitiram aumentar a produção e melhorar a qualidade da água distribuída para a população de Brasileia.

Em Rio Branco, o Depasa trabalha para estabilizar o abastecimento e garantir água a todos os usuários. Nesse sentido, a nova diretoria encaminhou licitações para aquisições de máquinas, equipamentos, insumos e veículos, e intensificou as manutenções preventivas com o objetivo de evitar interrupções nos abastecimento.

Comentários