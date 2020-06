Ouça áudio:

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, anunciou, na última semana (9), que foram iniciados testes com vermífugo em pacientes infectados pelo novo coronavírus. A substância nitazoxanida também será testada em pacientes assintomáticos, bastando a confirmação positiva do exame.

O primeiro protocolo de testes vai trabalhar com pessoas com febre e início de pneumonia. Segundo o governo federal, estes testes são importantes para medir a evolução do vírus no organismo.

O ministro destacou, ainda, que o remédio pode ser mais uma “arma” efetiva no combate à doença. Nesta segunda fase de testes, serão cadastrados 300 voluntários.

Para se cadastrar, o interessado deve preencher um formulário na página do ministério ou se encaminhar a um dos 17 hospitais ao redor do País onde estão sendo realizados os experimentos com a nitazoxanida.

