Na solenidade de inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco, nesta segunda-feira, 15, o deputado federal Alan Rick (DEM), um dos parlamentares que mais recursos destinou à Saúde do Estado nos últimos seis anos, fez questão de destacar o empenho dos trabalhadores da obra, concluída em 30 dias, e dos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao Covid-19.

Segundo Alan Rick, os bons resultados do Estado, que já tem mais de cinco mil pacientes curados, é fruto de muito trabalho. “Precisamos reconhecer a importância de quem está na linha de frente trabalhando todos os dias pela saúde do nosso povo. Meu agradecimento também aos trabalhadores que atuaram nesta obra. São verdadeiros guerreiros que deram seu melhor por uma estrutura permanente para a população do nosso Estado. Como disse o governador, sem eles este momento não seria possível”, disse o parlamentar.

A solenidade, que contou com a presença do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, também marcou a abertura do atendimento ambulatorial de pacientes com Covid-19 no INTO, que hoje conta com 30 leitos de UTI e, a partir da próxima semana, passa a contar com 50 leitos. O Hospital, que depois da pandemia continuará atendendo a população, tem capacidade para 100 novos leitos de enfermaria e seu custo de construção foi de R$ 2.975.248,12.

Alan Rick fez questão de expressar gratidão ao presidente Jair Bolsonaro pelo apoio que tem dado ao Estado e dar ênfase ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do Acre no combate ao vírus.

“O apoio do governo federal tem feito a diferença e ajuda a salvar muitas vidas, mas não posso deixar de reconhecer e parabenizar o governador Gladson Cameli e a primeira-dama Ana Paula, por todo esforço no combate à pandemia. Já temos mais de cinco mil vidas totalmente curadas do vírus e um trabalho intenso – a construção deste hospital em apenas 30 dias é prova disso, para garantir atendimento de qualidade ao cidadão. Isso é notável, como é fundamental a presença do ministro Eduardo Pazuello conosco nesta inauguração”, disse Alan Rick, que antes participou da cerimônia da troca da bandeira do Acre no calçadão da Gameleira, em comemoração aos 58 anos de emancipação política do Estado.

“Sou grato a Deus por ajudar nosso Estado. Todos conhecem nosso esforço desde o primeiro mandato para garantir recursos para reforma e ampliação de hospitais, compra de equipamentos ambulatoriais, ambulâncias e material de custeio. Continuo trabalhando na busca de recursos para garantir a saúde do nosso povo”, destaca o parlamentar.

